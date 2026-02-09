Конец лютых морозов? Где будет холоднее всего завтра и как изменится погода в Украине дальше

Где этой ночью будет холоднее всего

"Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом", - поделилась со своими читателями эксперт.

Согласно ее информации, холоднее всего ночью 10 февраля может быть на севере - до 22 градусов со знаком "минус".

Между тем ночная температура воздуха по Украине в среднем ожидается от 12 до 20 градусов мороза.

Чего ждать от погоды завтра днем

Днем вторника температура воздуха ожидается такой:

в большинстве областей - от 4 до 11 градусов мороза;

на юге и в западных областях - около 2-4 градусов мороза;

на Закарпатье - до +2 градусов по Цельсию.

Ветер в течение 10 февраля будет преимущественно южный, умеренный. На западе Украины - возможны сильные порывы.

Осадков в Украине из-за антициклона завтра в целом не предвидится.

"Только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег", - отметила Диденко.

Что будет с погодой в Киеве

По словам синоптика, "в Киеве - наконец-то - заканчивается эпоха сильных морозов".

"Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу", - уточнила специалист.

Тем временем днем 10 февраля в Киеве будет:

сухо;

солнечно;

около -10 градусов по Цельсию.

"Во второй половине дня усилится ветер южного направления", - добавила метеоролог.

Как может меняться погода дальше

В дальнейшем, согласно информации Диденко, "ожидается ощутимое повышение температуры воздуха".

В то же время она напомнила, что зима еще не закончилась, следовательно, конечно, еще "будут колебания холода".

"Однако имеем замечательный прогноз на замечательный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март", - подытожила эксперт.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)