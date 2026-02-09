Конец лютых морозов? Где будет холоднее всего завтра и как изменится погода в Украине дальше

Период экстремальных морозов в Украине заканчивается, хотя в некоторых областях ближайшей ночью еще может быть до -22°C. Между тем осадки завтра вероятны только в одном регионе - из-за влияния антициклона.
"Похоже, что ближайшая ночь в Украине завершит наконец период лютой стужи. Сильные морозы выдыхаются под неумолимым и прекрасным атмосферным прогрессом", - поделилась со своими читателями эксперт.
Согласно ее информации, холоднее всего ночью 10 февраля может быть на севере - до 22 градусов со знаком "минус".
Между тем ночная температура воздуха по Украине в среднем ожидается от 12 до 20 градусов мороза.
Днем вторника температура воздуха ожидается такой:
Ветер в течение 10 февраля будет преимущественно южный, умеренный. На западе Украины - возможны сильные порывы.
Осадков в Украине из-за антициклона завтра в целом не предвидится.
"Только на Закарпатье пройдет небольшой мокрый снег", - отметила Диденко.
По словам синоптика, "в Киеве - наконец-то - заканчивается эпоха сильных морозов".
"Ближайшей ночью попытается еще кусаться, вероятно до -20 градусов, но уже обломает зубы о нашу столицу", - уточнила специалист.
Тем временем днем 10 февраля в Киеве будет:
"Во второй половине дня усилится ветер южного направления", - добавила метеоролог.
В дальнейшем, согласно информации Диденко, "ожидается ощутимое повышение температуры воздуха".
В то же время она напомнила, что зима еще не закончилась, следовательно, конечно, еще "будут колебания холода".
"Однако имеем замечательный прогноз на замечательный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март", - подытожила эксперт.
