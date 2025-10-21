"Кінець ХАМАС буде швидким". Трамп заявив про готовність союзників увійти в Сектор Газа

Союзники США на Близькому Сході і не тільки готові ввести своїх солдатів у Сектор Газа, щоб навести там порядок. Але у ХАМАС все ще є шанс виправитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Багато хто з наших тепер великих союзників на Близькому Сході і в сусідніх регіонах прямо і рішуче, з великим ентузіазмом повідомили мені, що готові за моїм запитом увійти в Газу з великими силами і "навести лад із ХАМАС", якщо ХАМАС і далі поводитиметься погано, порушуючи досягнуті з нами домовленості", - попередив Трамп.
За його словами, він сказав цим країнам та Ізраїлю, що відновлювати бойові дії "ще не час".
"Все ще є надія, що ХАМАС вчинить правильно. Якщо ні, то кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким!" - зазначив президент.
Американський лідер подякував тим країнам, які зателефонували та запропонували свою допомогу.
Нагадаємо, лише 13 жовтня президент США Дональд Трамп підписав із трьома лідерами близькосхідних країн мирну угоду щодо Сектора Газа.
Зокрема, бойовики ХАМАС уже відпустили всіх заручників, які перебували в ув'язненні з 2023 року. Також між Ізраїлем і ХАМАС було встановлено режим припинення вогню.
19 жовтня Ізраїль повідомив, що бойовики ХАМАС відкрили вогонь із гранатометів і снайперської зброї по ізраїльських воїнах. Інцидент стався на півдні Сектора Газа.
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав ЦАХАЛу вжити рішучих заходів. Водночас ХАМАС заперечував порушення перемир'я.