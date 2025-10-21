"Кінець ХАМАС буде швидким". Трамп заявив про готовність союзників увійти в Сектор Газа

"Багато хто з наших тепер великих союзників на Близькому Сході і в сусідніх регіонах прямо і рішуче, з великим ентузіазмом повідомили мені, що готові за моїм запитом увійти в Газу з великими силами і "навести лад із ХАМАС", якщо ХАМАС і далі поводитиметься погано, порушуючи досягнуті з нами домовленості", - попередив Трамп.

За його словами, він сказав цим країнам та Ізраїлю, що відновлювати бойові дії "ще не час".

"Все ще є надія, що ХАМАС вчинить правильно. Якщо ні, то кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким!" - зазначив президент.

Американський лідер подякував тим країнам, які зателефонували та запропонували свою допомогу.