"Конец ХАМАС будет быстрым". Трамп заявил о готовности союзников войти в Сектор Газа

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники США на Ближнем Востоке и не только готовы ввести своих солдат в Сектор Газа, чтобы навести там порядок. Но у ХАМАС все еще есть шанс исправиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Многие из наших теперь великих союзников на Ближнем Востоке и в соседних регионах прямо и решительно, с большим энтузиазмом сообщили мне, что готовы по моему запросу войти в Газу с крупными силами и "навести порядок с ХАМАС", если ХАМАС продолжит вести себя плохо, нарушая достигнутые с нами договоренности", - предупредил Трамп. 

По его словам, он сказал этим странам и Израилю, что возобновлять боевые действия "еще не время". 

"Все еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. Если нет, то конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким!" - отметил президент. 

Американский лидер поблагодарил те страны, которые позвонили и предложили свою помощь. 

ХАМАС мог нарушить прекращение огня

Напомним, только 13 октября президент США Дональд Трамп подписал с тремя лидерами ближневосточных стран мирное соглашение по Сектору Газа.

В частности, боевики ХАМАС уже отпустили всех заложников, которые находились в заключении с 2023 года. Также между Израилем и ХАМАС был установлен режим прекращения огня.

19 октября Израиль сообщил, что боевики ХАМАС открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским воинам. Инцидент произошел на юге Сектора Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу принять решительные меры. В то же время ХАМАС отрицал нарушение перемирия.

