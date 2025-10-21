"Конец ХАМАС будет быстрым". Трамп заявил о готовности союзников войти в Сектор Газа

Союзники США на Ближнем Востоке и не только готовы ввести своих солдат в Сектор Газа, чтобы навести там порядок. Но у ХАМАС все еще есть шанс исправиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Дональда Трампа в Truth Social.
"Многие из наших теперь великих союзников на Ближнем Востоке и в соседних регионах прямо и решительно, с большим энтузиазмом сообщили мне, что готовы по моему запросу войти в Газу с крупными силами и "навести порядок с ХАМАС", если ХАМАС продолжит вести себя плохо, нарушая достигнутые с нами договоренности", - предупредил Трамп.
По его словам, он сказал этим странам и Израилю, что возобновлять боевые действия "еще не время".
"Все еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. Если нет, то конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким!" - отметил президент.
Американский лидер поблагодарил те страны, которые позвонили и предложили свою помощь.
Напомним, только 13 октября президент США Дональд Трамп подписал с тремя лидерами ближневосточных стран мирное соглашение по Сектору Газа.
В частности, боевики ХАМАС уже отпустили всех заложников, которые находились в заключении с 2023 года. Также между Израилем и ХАМАС был установлен режим прекращения огня.
19 октября Израиль сообщил, что боевики ХАМАС открыли огонь из гранатометов и снайперского оружия по израильским воинам. Инцидент произошел на юге Сектора Газа.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу принять решительные меры. В то же время ХАМАС отрицал нарушение перемирия.