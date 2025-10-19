Ізраїль вживе заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі, - Нетаньяху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛу (армії країни) і службам безпеки вжити заходів проти ХАМАС після порушення припинення вогню в Рафасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
У канцелярії Нетаньягу сказано, що він наказав "вжити рішучих заходів проти терористичних об'єктів у Секторі Гази" після того, як угруповання ХАМАС здійснило напад на війська ЦАХАЛу.
Відповідну вказівку було дано під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацем і главами ШАБАКу і Моссаду.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські терористи відкрили вогонь із гранатометів і снайперської зброї по ізраїльських силах, які діють у районі Рафах на півдні Сектора Газа.
Ізраїль у свою чергу відповів серією авіаударів по об'єктах терористів.
Що говорять у ХАМАС
Угруповання ХАМАС заперечує порушення припинення вогню, стверджуючи, що бойовики не виконують наказів.
Зокрема, військове крило ХАМАС заявило, що воно не має жодного стосунку до інциденту в Рафасі.
"Ми прихильні припиненню вогню на всій території Сектора Газа. У нас немає інформації про інциденти або зіткнення, що сталися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупаційних сил", - ідеться в заяві.
Також там додали, що зв'язок ХАМАС з угрупованнями, які перебувають у районі Рафах, перервався з березня минулого року.
"Ми не маємо жодного стосунку до будь-яких подій, що відбуваються в цьому районі, і не маємо можливості зв'язатися з нашими бійцями там, якщо хтось із них ще живий", - резюмували в ХАМАС.
США погрожують угрупованню заходами, а Нетаньяху висунув нову умову
Нагадаємо, цієї ночі Держдепартамент США попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. У Вашингтоні заявили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.
Також там додали, що в разі, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, тоді міжнародне співтовариство має намір вжити заходів, щоб захистити мирних жителів Гази і зберегти режим припинення вогню.
Варто також додати, що Ізраїль призупинив роботу прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Газа на невизначений термін. Нетаньяху заявив, що рішення про його повторне відкриття буде ухвалено тільки після того, як рух ХАМАС передасть тіла загиблих ізраїльських заручників.
Хоча раніше посольство Палестини в Єгипті повідомляло, що пункт планували відкрити в понеділок для в'їзду в Газу. Але тепер цей момент під питанням.