Ізраїль вживе заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі, - Нетаньяху

Неділя 19 жовтня 2025 16:29
UA EN RU
Ізраїль вживе заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛу (армії країни) і службам безпеки вжити заходів проти ХАМАС після порушення припинення вогню в Рафасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У канцелярії Нетаньягу сказано, що він наказав "вжити рішучих заходів проти терористичних об'єктів у Секторі Гази" після того, як угруповання ХАМАС здійснило напад на війська ЦАХАЛу.

Відповідну вказівку було дано під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацем і главами ШАБАКу і Моссаду.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські терористи відкрили вогонь із гранатометів і снайперської зброї по ізраїльських силах, які діють у районі Рафах на півдні Сектора Газа.

Ізраїль у свою чергу відповів серією авіаударів по об'єктах терористів.

Що говорять у ХАМАС

Угруповання ХАМАС заперечує порушення припинення вогню, стверджуючи, що бойовики не виконують наказів.

Зокрема, військове крило ХАМАС заявило, що воно не має жодного стосунку до інциденту в Рафасі.

"Ми прихильні припиненню вогню на всій території Сектора Газа. У нас немає інформації про інциденти або зіткнення, що сталися в районі Рафаха, який перебуває під контролем окупаційних сил", - ідеться в заяві.

Також там додали, що зв'язок ХАМАС з угрупованнями, які перебувають у районі Рафах, перервався з березня минулого року.

"Ми не маємо жодного стосунку до будь-яких подій, що відбуваються в цьому районі, і не маємо можливості зв'язатися з нашими бійцями там, якщо хтось із них ще живий", - резюмували в ХАМАС.

США погрожують угрупованню заходами, а Нетаньяху висунув нову умову

Нагадаємо, цієї ночі Держдепартамент США попередив країни-гаранти перемир'я в Газі про ймовірну атаку ХАМАС. У Вашингтоні заявили, що такі дії можуть зірвати крихкий мирний процес.

Також там додали, що в разі, якщо ХАМАС дійсно здійснить напад, тоді міжнародне співтовариство має намір вжити заходів, щоб захистити мирних жителів Гази і зберегти режим припинення вогню.

Варто також додати, що Ізраїль призупинив роботу прикордонного переходу Рафах між Єгиптом і Сектором Газа на невизначений термін. Нетаньяху заявив, що рішення про його повторне відкриття буде ухвалено тільки після того, як рух ХАМАС передасть тіла загиблих ізраїльських заручників.

Хоча раніше посольство Палестини в Єгипті повідомляло, що пункт планували відкрити в понеділок для в'їзду в Газу. Але тепер цей момент під питанням.

