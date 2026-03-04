Кінець флоту Ірану? В США заявили про знищення 17 кораблів та підводного човна

Так, адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM), виступив із заявою про втрати іранського флоту. За його словами, сили США вже знищили 17 іранських кораблів.

Серед 17 знищених одиниць - гордість іранського флоту, найсучасніший підводний човен країни, який отримав фатальний удар і більше не здатний до виконання завдань.

Купер відзначив, що американські сили завдають "точкових хірургічних ударів" по військових цілях Ірану.

"Простіше кажучи, ми зосереджені на тому, щоб стріляти по всьому, що може стріляти по нас", - заявив адмірал. Він додав, що американські сили фактично "топлять іранський флот".

За словами Купера, у ході операції активно застосовуються стратегічні бомбардувальники Northrop B-2 Spirit та Rockwell B-1 Lancer.

Командувач також зазначив, що іранські військові кораблі фактично зникли з ключових морських маршрутів регіону - Перська затока, Ормузька протока та Оманська затока.

За його словами, епоха десятилітнього терору міжнародного судноплавства з боку іранського режиму завершена і зараз США встановили повний контроль над водними артеріями регіону.

"Протягом десятиліть іранський режим переслідував міжнародне судноплавство. Сьогодні жодного іранського судна не перебуває в цих водах", - заявив високопосадовець.

Що відомо про операцію "Епічна лють"

Operation Epic Fury - це масштабна військова операція США (у координації з Ізраїлем) проти Ірану, яка почалася 28 лютого 2026 року. За даними Пентагону, її головною метою є нейтралізація військово-морського потенціалу Ірану. Але найголовніше - не допустити появи іранської ядерної зброї.

У кампанії беруть участь понад 50 тисяч американських військовослужбовців та більш як 200 бойових літаків. Удари по іранських цілях здійснюються цілодобово.

У відповідь на удари США та Ізраїль, Іран випустив понад 500 балістичних ракет і більш як 2000 безпілотників. Втім, за словами Купера, можливості Тегеран завдавати ударів по американських силах поступово зменшуються.