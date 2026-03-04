Конец флота Ирана? В США заявили об уничтожении 17 кораблей и подводной лодки

Американские военные заявили о значительных потерях иранского флота во время продолжающейся операции Operation Epic Fury ("Эпическая ярость").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в CNN.
Так, адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), выступил с заявлением о потерях иранского флота. По его словам, силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей.
Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.
Купер отметил, что американские силы наносят "точечные хирургические удары" по военным целям Ирана.
"Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может стрелять по нам", - заявил адмирал. Он добавил, что американские силы фактически "топят иранский флот".
По словам Купера, в ходе операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.
Командующий также отметил, что иранские военные корабли фактически исчезли из ключевых морских маршрутов региона - Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив.
По его словам, эпоха десятилетнего террора международного судоходства со стороны иранского режима завершена и сейчас США установили полный контроль над водными артериями региона.
"В течение десятилетий иранский режим преследовал международное судоходство. Сегодня ни одного иранского судна не находится в этих водах", - заявил чиновник.
Operation Epic Fury - это масштабная военная операция США (в координации с Израилем) против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года. По данным Пентагона, ее главной целью является нейтрализация военно-морского потенциала Ирана. Но самое главное - не допустить появления иранского ядерного оружия.
В кампании участвуют более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 боевых самолетов. Удары по иранским целям осуществляются круглосуточно.
В ответ на удары США и Израиля, Иран выпустил более 500 баллистических ракет и более 2000 беспилотников. Впрочем, по словам Купера, возможности Тегеран наносить удары по американским силам постепенно уменьшаются.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает практическими безграничными запасами оружия, с помощью которого Вашингтон могут "вечно" вести войны.
При этом Дональд Трамп заявил, что США еще не начали сильно атаковать Иран. По его словам, большая волна еще не наступила, но уже вскоре будет.