Конец флота Ирана? В США заявили об уничтожении 17 кораблей и подводной лодки

Так, адмирал Брэд Купер, командующий Центрального командования США (CENTCOM), выступил с заявлением о потерях иранского флота. По его словам, силы США уже уничтожили 17 иранских кораблей.

Среди 17 уничтоженных единиц - гордость иранского флота, самая современная подводная лодка страны, которая получила роковой удар и больше не способна к выполнению задач.

Купер отметил, что американские силы наносят "точечные хирургические удары" по военным целям Ирана.

"Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может стрелять по нам", - заявил адмирал. Он добавил, что американские силы фактически "топят иранский флот".

По словам Купера, в ходе операции активно применяются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

Командующий также отметил, что иранские военные корабли фактически исчезли из ключевых морских маршрутов региона - Персидский залив, Ормузский пролив и Оманский залив.

По его словам, эпоха десятилетнего террора международного судоходства со стороны иранского режима завершена и сейчас США установили полный контроль над водными артериями региона.

"В течение десятилетий иранский режим преследовал международное судоходство. Сегодня ни одного иранского судна не находится в этих водах", - заявил чиновник.

Что известно об операции "Эпическая ярость"

Operation Epic Fury - это масштабная военная операция США (в координации с Израилем) против Ирана, которая началась 28 февраля 2026 года. По данным Пентагона, ее главной целью является нейтрализация военно-морского потенциала Ирана. Но самое главное - не допустить появления иранского ядерного оружия.

В кампании участвуют более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 боевых самолетов. Удары по иранским целям осуществляются круглосуточно.

В ответ на удары США и Израиля, Иран выпустил более 500 баллистических ракет и более 2000 беспилотников. Впрочем, по словам Купера, возможности Тегеран наносить удары по американским силам постепенно уменьшаются.