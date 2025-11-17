Кінець епохи Стіва Джобса. Apple повністю оновлює стратегію нових моделей iPhone

Лінійка iPhone, що розширюється, переживає труднощі на початковому етапі розвитку

Після кількох років відносної стабільності Apple радикально переглянула свої пропозиції.

iPhone SE зняли з виробництва і замінили на iPhone 16e з більш високою ціною і планом щорічних оновлень.

iPhone Plus поступився місцем абсолютно новому iPhone Air, що пропонує інший набір переваг.

Моделі iPhone 17 Pro і Pro Max стали більш "професійними", з новою візуальною ідентичністю, більш масивним корпусом і безліччю камерних функцій.

iPhone 16e вже доступний на ринку, а Air і 17 Pro вийшли лише кілька місяців тому. За свіжими даними, Apple домоглася часткового успіху: iPhone 17 Pro продається дуже добре, тоді як Air і 16e поки стикаються з труднощами.

Спадщина Стіва Джобса

Раніше Джобс прагнув до максимальної простоти в асортименті Apple, використовуючи відому матрицю 2×2: два "споживчих" пристрої і два "професійних".

Наприклад, у MacBook лінійці Air і Pro виконують роль споживчих і професійних ноутбуків.

До 2025 року iPhone слідував схожій схемі: iPhone і iPhone Plus - для масового користувача, iPhone Pro і Pro Max - для професіоналів, а SE залишався бюджетним варіантом.

Сьогодні все змінилося, і попереду ще більше перестановок.

Для пояснення свого бачення Джобс використовував матрицю 2×2 (фото: 9to5Mac)

Шість флагманських iPhone і необхідність терпіння

Цього року з'явився iPhone 16e - новий варіант початкового рівня, який уже не зовсім бюджетний. Його ціна 599 доларів значно вища, ніж 429 доларів у iPhone SE, який часто продавався зі знижкою. Крім того, Apple планує щорічні оновлення цієї моделі, а навесні очікується iPhone 17e.

iPhone Air позиціонується як "потужність Pro", але офіційно не є моделлю Pro. Для покупця він може бути не найочевиднішим вибором. Наступного року лінійку ще ускладнить вихід iPhone Fold (або Ultra).

iPhone 16e виявився дорожчим, ніж очікували користувачі (фото: 9to5Mac)

Через 18 місяців флагманська лінійка iPhone матиме приблизно такий вигляд:

iPhone 18e

iPhone 18

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold.

Зростання компанії вимагає нового підходу

Apple вже не та компанія, що була за Джобса. Вона значно більша та обслуговує більш різноманітну аудиторію. Розширення лінійки допомагає задовольнити різні потреби користувачів. Складнощі з продажами iPhone Air і 16e скоріше відображають не провал стратегії, а труднощі зростання і необхідність тонкого налаштування.

Компанія вже вносить коригування, наприклад, зсуваючи запуск iPhone Air 2, щоб додати другу основну камеру. Подібні зміни - частина процесу. Щоб успішно вийти за рамки старої 2×2 матриці, Apple потрібен час.

Головний виклик для компанії - правильно диференціювати кожну модель. Саме з цим доведеться зіткнутися Apple і iPhone в найближчі роки.