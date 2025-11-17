Кінець епохи Стіва Джобса. Apple повністю оновлює стратегію нових моделей iPhone

Apple сильно змінилася з епохи Стіва Джобса. Останніми роками компанія активно експериментує з розширенням лінійки iPhone. Це вже приносить перші проблеми, а попереду - ще більше змін.
Після кількох років відносної стабільності Apple радикально переглянула свої пропозиції.
iPhone SE зняли з виробництва і замінили на iPhone 16e з більш високою ціною і планом щорічних оновлень.
iPhone Plus поступився місцем абсолютно новому iPhone Air, що пропонує інший набір переваг.
Моделі iPhone 17 Pro і Pro Max стали більш "професійними", з новою візуальною ідентичністю, більш масивним корпусом і безліччю камерних функцій.
iPhone 16e вже доступний на ринку, а Air і 17 Pro вийшли лише кілька місяців тому. За свіжими даними, Apple домоглася часткового успіху: iPhone 17 Pro продається дуже добре, тоді як Air і 16e поки стикаються з труднощами.
Раніше Джобс прагнув до максимальної простоти в асортименті Apple, використовуючи відому матрицю 2×2: два "споживчих" пристрої і два "професійних".
Наприклад, у MacBook лінійці Air і Pro виконують роль споживчих і професійних ноутбуків.
До 2025 року iPhone слідував схожій схемі: iPhone і iPhone Plus - для масового користувача, iPhone Pro і Pro Max - для професіоналів, а SE залишався бюджетним варіантом.
Сьогодні все змінилося, і попереду ще більше перестановок.
Цього року з'явився iPhone 16e - новий варіант початкового рівня, який уже не зовсім бюджетний. Його ціна 599 доларів значно вища, ніж 429 доларів у iPhone SE, який часто продавався зі знижкою. Крім того, Apple планує щорічні оновлення цієї моделі, а навесні очікується iPhone 17e.
iPhone Air позиціонується як "потужність Pro", але офіційно не є моделлю Pro. Для покупця він може бути не найочевиднішим вибором. Наступного року лінійку ще ускладнить вихід iPhone Fold (або Ultra).
Через 18 місяців флагманська лінійка iPhone матиме приблизно такий вигляд:
Apple вже не та компанія, що була за Джобса. Вона значно більша та обслуговує більш різноманітну аудиторію. Розширення лінійки допомагає задовольнити різні потреби користувачів. Складнощі з продажами iPhone Air і 16e скоріше відображають не провал стратегії, а труднощі зростання і необхідність тонкого налаштування.
Компанія вже вносить коригування, наприклад, зсуваючи запуск iPhone Air 2, щоб додати другу основну камеру. Подібні зміни - частина процесу. Щоб успішно вийти за рамки старої 2×2 матриці, Apple потрібен час.
Головний виклик для компанії - правильно диференціювати кожну модель. Саме з цим доведеться зіткнутися Apple і iPhone в найближчі роки.
