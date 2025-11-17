Конец эпохи Стива Джобса. Apple полностью обновляет стратегию новых моделей iPhone

Apple сильно изменилась с эпохи Стива Джобса. В последние годы компания активно экспериментирует с расширением линейки iPhone. Это уже приносит первые проблемы, а впереди - еще больше перемен.
После нескольких лет относительной стабильности Apple радикально пересмотрела свои предложения.
iPhone SE сняли с производства и заменили на iPhone 16e с более высокой ценой и планом ежегодных обновлений.
iPhone Plus уступил место совершенно новому iPhone Air, предлагающему иной набор преимуществ.
Модели iPhone 17 Pro и Pro Max стали более "профессиональными", с новой визуальной идентичностью, более массивным корпусом и множеством камерных функций.
iPhone 16e уже доступен на рынке, а Air и 17 Pro вышли лишь несколько месяцев назад. По свежим данным, Apple добилась частичного успеха: iPhone 17 Pro продается очень хорошо, тогда как Air и 16e пока сталкиваются с трудностями.
Ранее Джобс стремился к максимальной простоте в ассортименте Apple, используя известную матрицу 2×2: два "потребительских" устройства и два "профессиональных".
Например, в MacBook линейке Air и Pro выполняют роль потребительских и профессиональных ноутбуков.
До 2025 года iPhone следовал похожей схеме: iPhone и iPhone Plus - для массового пользователя, iPhone Pro и Pro Max - для профессионалов, а SE оставался бюджетным вариантом.
Сегодня все изменилось, и впереди еще больше перестановок.
В этом году появился iPhone 16e - новый вариант начального уровня, который уже не совсем бюджетный. Его цена 599 долларов значительно выше, чем 429 долларов у iPhone SE, который часто продавался со скидкой. Кроме того, Apple планирует ежегодные обновления этой модели, а весной ожидается iPhone 17e.
iPhone Air позиционируется как "мощность Pro", но официально не является моделью Pro. Для покупателя он может быть не самым очевидным выбором. В следующем году линейку еще усложнит выход iPhone Fold (или Ultra).
Через 18 месяцев флагманская линейка iPhone будет выглядеть примерно так:
Apple уже не та компания, что была при Джобсе. Она значительно больше и обслуживает более разнообразную аудиторию. Расширение линейки помогает удовлетворить разные потребности пользователей. Сложности с продажами iPhone Air и 16e скорее отражают не провал стратегии, а трудности роста и необходимость тонкой настройки.
Компания уже вносит корректировки, например, сдвигая запуск iPhone Air 2, чтобы добавить вторую основную камеру. Подобные изменения - часть процесса. Чтобы успешно выйти за рамки старой 2×2 матрицы, Apple потребуется время.
Главный вызов для компании - правильно дифференцировать каждую модель. Именно с этим предстоит столкнуться Apple и iPhone в ближайшие годы.
