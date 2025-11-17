Конец эпохи Стива Джобса. Apple полностью обновляет стратегию новых моделей iPhone

Расширяющаяся линейка iPhone переживает трудности на начальном этапе развития

После нескольких лет относительной стабильности Apple радикально пересмотрела свои предложения.

iPhone SE сняли с производства и заменили на iPhone 16e с более высокой ценой и планом ежегодных обновлений.

iPhone Plus уступил место совершенно новому iPhone Air, предлагающему иной набор преимуществ.

Модели iPhone 17 Pro и Pro Max стали более "профессиональными", с новой визуальной идентичностью, более массивным корпусом и множеством камерных функций.

iPhone 16e уже доступен на рынке, а Air и 17 Pro вышли лишь несколько месяцев назад. По свежим данным, Apple добилась частичного успеха: iPhone 17 Pro продается очень хорошо, тогда как Air и 16e пока сталкиваются с трудностями.

Наследие Стива Джобса

Ранее Джобс стремился к максимальной простоте в ассортименте Apple, используя известную матрицу 2×2: два "потребительских" устройства и два "профессиональных".

Например, в MacBook линейке Air и Pro выполняют роль потребительских и профессиональных ноутбуков.

До 2025 года iPhone следовал похожей схеме: iPhone и iPhone Plus - для массового пользователя, iPhone Pro и Pro Max - для профессионалов, а SE оставался бюджетным вариантом.

Сегодня все изменилось, и впереди еще больше перестановок.

Для объяснения своего видения Джобс использовал матрицу 2×2 (фото: 9to5Mac)

Шесть флагманских iPhone и необходимость терпения

В этом году появился iPhone 16e - новый вариант начального уровня, который уже не совсем бюджетный. Его цена 599 долларов значительно выше, чем 429 долларов у iPhone SE, который часто продавался со скидкой. Кроме того, Apple планирует ежегодные обновления этой модели, а весной ожидается iPhone 17e.

iPhone Air позиционируется как "мощность Pro", но официально не является моделью Pro. Для покупателя он может быть не самым очевидным выбором. В следующем году линейку еще усложнит выход iPhone Fold (или Ultra).

iPhone 16e оказался дороже, чем ожидали пользователи (фото: 9to5Mac)

Через 18 месяцев флагманская линейка iPhone будет выглядеть примерно так:

iPhone 18e

iPhone 18

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold.

Рост компании требует нового подхода

Apple уже не та компания, что была при Джобсе. Она значительно больше и обслуживает более разнообразную аудиторию. Расширение линейки помогает удовлетворить разные потребности пользователей. Сложности с продажами iPhone Air и 16e скорее отражают не провал стратегии, а трудности роста и необходимость тонкой настройки.

Компания уже вносит корректировки, например, сдвигая запуск iPhone Air 2, чтобы добавить вторую основную камеру. Подобные изменения - часть процесса. Чтобы успешно выйти за рамки старой 2×2 матрицы, Apple потребуется время.

Главный вызов для компании - правильно дифференцировать каждую модель. Именно с этим предстоит столкнуться Apple и iPhone в ближайшие годы.