Кінець епохи. Prada поглинула Versace: деталі покупки і як це змінить світову фешн-індустрію

Ще у квітні Prada підписала остаточний договір про купівлю Versace в американської Capri Holdings приблизно за 1,3 мільярда євро (близько 1,51 мільярда доларів).

Попередній план продажу Versace компанії Tapestry зірвався через заперечення антимонопольних регуляторів, що і відкрило шлях для Prada.

Син власників Prada Міуччі Пради та Патріціо Бертеллі - Лоренцо Бертеллі, який після завершення інтеграції стане виконавчим головою Versace, пояснив, що інтерес до бренду виник ще під час пандемії.

"Контакти вже були під час пандемії COVID, переговори велися ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли ця угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися та спробували пришвидшити процес", - пояснив Лоренцо Бертеллі.

"Це те, над чим працювали вже давно", - додав він.

Prada купила Versace (фото: Getty Images)

Versace змінює власника після десятиліть незалежності

Будинок Versace був заснований у 1978 році Джанні Версаче в Мілані та став символом сміливої, гламурної й впізнаваної естетики.

Тепер бренд офіційно увійде до структури Prada Group разом з Prada та Miu Miu, що знаменує серйозні стратегічні зміни в італійській індустрії люксу.

За словами Бертеллі, Versace відповідав двом ключовим критеріям для угоди:

фінансова доцільність

глобальна впізнаваність бренду.

Варто зазначити, що у березні Донателла Версаче залишила посаду креативної директорки, яку обіймала майже 30 років. Її місце зайняв Даріо Вітале - колишній дизайн-директор Miu Miu.

Даріо Вітале (фото: instagram.com/dario___vitale)

Як це змінить світову фешн-індустрію

Поглинання Versace брендом Prada експерти вже називають однією з найгучніших угод десятиліття в індустрії розкоші. Воно означає:

посилення позицій італійських брендів у глобальній конкуренції з французькими гігантами LVMH і Kering

можливу зміну креативного вектора Versace під впливом філософії Prada

нові формати колаборацій та стилістичних експериментів

перерозподіл ролей серед модних домів преміум-сегмента.

Таким чином, угода Prada і Versace може не лише переформатувати обидва бренди, а й задати нові правила гри для всієї світової фешн-індустрії.