Конец эпохи. Prada поглотила Versace: детали покупки и как это изменит мировую фэшн-индустрию

Еще в апреле Prada подписала окончательный договор о покупке Versace у американской Capri Holdings примерно за 1,3 миллиарда евро (около 1,51 миллиарда долларов).

Предыдущий план продажи Versace компании Tapestry сорвался из-за возражений антимонопольных регуляторов, что и открыло путь для Prada.

Сын владельцев Prada Миуччи Прада и Патрицио Бертелли - Лоренцо Бертелли, который после завершения интеграции станет исполнительным председателем Versace, объяснил, что интерес к бренду возник еще во время пандемии.

"Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольных проблем, мы вернулись и попытались ускорить процесс", - пояснил Лоренцо Бертелли.

"Это то, над чем работали уже давно", - добавил он.

Prada купила Versace (фото: Getty Images)

Versace меняет владельца после десятилетий независимости

Дом Versace был основан в 1978 году Джанни Версаче в Милане и стал символом смелой, гламурной и узнаваемой эстетики.

Теперь бренд официально войдет в структуру Prada Group вместе с Prada и Miu Miu, что знаменует серьезные стратегические изменения в итальянской индустрии люкса.

По словам Бертелли, Versace соответствовал двум ключевым критериям для сделки:

финансовая целесообразность

глобальная узнаваемость бренда.

Стоит отметить, что в марте Донателла Версаче покинула должность креативного директора, которую занимала почти 30 лет. Ее место занял Дарио Витале - бывший дизайн-директор Miu Miu.

Дарио Витале (фото: instagram.com/dario___vitale)

Как это изменит мировую фэшн-индустрию

Поглощение Versace брендом Prada эксперты уже называют одной из самых громких сделок десятилетия в индустрии роскоши. Оно означает:

усиление позиций итальянских брендов в глобальной конкуренции с французскими гигантами LVMH и Kering

возможную смену креативного вектора Versace под влиянием философии Prada

новые форматы коллабораций и стилистических экспериментов

перераспределение ролей среди модных домов премиум-сегмента.

Таким образом, сделка Prada и Versace может не только переформатировать оба бренда, но и задать новые правила игры для всей мировой фэшн-индустрии.