Кінець епохи 3G: "Київстар" заявив про повне згортання мережі

Чому відмова від 3G є важливою для мережі?

Поетапний процес згортання застарілого стандарту компанія розпочала ще у 2023 році.

Головна мета цього кроку - перерозподіл радіочастотного спектра на користь більш сучасної та продуктивної технології 4G, що дозволило суттєво підвищити швидкість передачі даних.

За даними оператора, за останні чотири роки середня швидкість мобільного інтернету в мережі зросла більше ніж удвічі. Наразі вона наблизилася до позначки 100 Мбіт/с, а у великих містах України навіть перевищує цей показник.

Комаров зазначає, що процес вимкнення застарілого стандарту вимагав комплексної підготовки та значних ресурсів.

"Вимкнути застарілу технологію значно складніше, ніж просто "натиснути кнопку". Потрібно було модернізувати мережу, перевести абонентів на USIM та смартфони 4G, інвестувати у... VoLTE та VoWiFi… Тому це історія про еволюцію і постійний розвиток, який не зупиняється навіть у складний воєнний час", - написав він.

Плани на розвиток 4G та нові частоти

Основною технологією мобільного зв’язку в Україні залишається стандарт 4G. У компанії наголошують, що його потенціал ще далеко не вичерпаний, а поточні показники швидкості не є межею.

Подальший розвиток мережі передбачає залучення нових частотних діапазонів. Зокрема, Київстар розраховує на проведення державного аукціону на частоти в діапазоні 700 МГц.

Це дозволить суттєво розширити якісне покриття у сільській місцевості, уздовж автошляхів та покращити проходження сигналу всередині житлових і промислових приміщень.