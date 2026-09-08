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Конец эпохи 3G: "Киевстар" заявил о полном сворачивании сети

15:03 08.09.2026 Вт
2 мин
Скорость интернета вырастет до 100 Мбит/с
aimg Ольга Завада
Киевстар окончательно простился с 3G (фото: Unsplash)

Мобильный оператор "Киевстар" первым среди украинских телеком-компаний полностью вывел технологию 3G по массовой эксплуатации. Уволенный частотный ресурс компания перенаправила на развитие и усиление сети 4G.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пост CEO компании Александра Комарова в Facebook.

Почему отказ от 3G важен для сети?

Поэтапный процесс сворачивания устаревшего стандарта компания начала еще в 2023 году.

Главная цель этого шага - перераспределение радиочастотного спектра в пользу более современной и производительной технологии 4G, что позволило существенно повысить скорость передачи данных.

По данным оператора, за последние четыре года средняя скорость мобильного интернета в сети выросла более чем вдвое. Пока она приблизилась к отметке 100 Мбит/с , а в крупных городах Украины даже превышает этот показатель.

Комаров отмечает, что процесс отключения устаревшего эталона требовал комплексной подготовки и значимых ресурсов.

"Отключить устаревшую технологию значительно сложнее, чем просто "нажать кнопку". Нужно было модернизировать сеть, перевести абонентов на USIM и смартфоны 4G, инвестировать в... VoLTE и VoWiFi… Поэтому это история об эволюции и постоянном развитии, которое не останавливается даже в непрерывном времени, даже не останавливается", - написал он.

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Планы на развитие 4G и новые частоты

Основной технологией мобильной связи в Украине остается стандарт 4G. В компании отмечают, что его потенциал еще далеко не исчерпан, а текущие показатели скорости не являются пределом.

Дальнейшее развитие сети предполагает привлечение новых частотных диапазонов. В частности, Киевстар рассчитывает на проведение государственного аукциона на частоты в диапазоне 700 МГц.

Это позволит существенно расширить качественное покрытие в сельской местности, вдоль автодорог и улучшить прохождение сигнала внутри жилых и промышленных помещений.

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