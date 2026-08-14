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"Київстар" готує оновлення мережі в серпні: що і для кого зміниться вже наступного тижня

12:49 14.08.2026 Пт
2 хв
Зміни в мережі заплановані вже на 18 серпня
aimg Ірина Гамерська
"Київстар" готує оновлення мережі в серпні: що і для кого зміниться вже наступного тижня Фото: "Київстар" відключає 3G ще в трьох областях (Getty Images)
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З 18 серпня 2026 року "Київстар" почне відключати мережу 3G у низці регіонів України. Частоти застарілої технології перерозподілять на користь швидкісного 4G у межах стратегії розвитку зв'язку.

Де саме готуються зміни та як підготуватися абонентам - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Коли: З 18 серпня 2026 року "Київстар" відключає 3G для розвитку швидкісного 4G та 5G.
  • Де саме: У частині населених пунктів Дніпропетровської (Кривий Ріг і район), Івано-Франківської та Хмельницької областей.
  • Що перевірити абонентам: чи активовано 4G у налаштуваннях смартфона та чи увімкнено VoLTE для якісних дзвінків; застарілу SIM-карту можна безкоштовно замінити на USIM зі збереженням номера в магазині оператора.

Як повідомляється на сайті "Київстар", з 18 серпня 2026 року розпочнеться черговий етап модернізації мережі для покращення швидкості та якості мобільного інтернету 4G. У низці населених пунктів кількох областей України відключать технологію 3G, а частоти її діапазону перерозподілять на користь 4G.

Ці зміни є частиною довгострокової стратегії розвитку телеком-інфраструктури. Застарілі технології виводять з експлуатації, щоб покращити роботу LTE та згодом поширити 5G-зв'язок на всю територію України.

Де 4G повністю замінить 3G:

  • Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Криворізький район.
  • Івано-Франківська область: Городенка, Долина, Снятин, а також Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони.
  • Хмельницька область: Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а також Кам'янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

Що робити абонентам:

Якщо ви ще не перейшли на 4G, скористайтеся інструкцією, щоб активувати цю технологію на телефоні.

Якщо ваша SIM-карта не підтримує 4G, її можна без додаткової плати замінити на USIM зі збереженням номера - для цього потрібно завітати до найближчого магазину "Київстар".

Для стабільної якості голосових дзвінків перевірте налаштування смартфона: увімкніть автоматичний вибір мережі (2G/3G/4G або 5G) та послугу VoLTE. За потреби можна скористатися інструкціями для перевірки й оновлення налаштувань мережі та VoLTE.

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