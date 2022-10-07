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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кінець дискусії про превентивний удар. Росія має ядерну зброю, а не Україна, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленського не закликав до жодних превентивних ударів по території Росії. Україна, на відміну від країни-агресора, навіть не має ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він закликав не підміняти порядок денний:

  1. Росія має ядерну зброю. Україна - ні.
  2. РФ погрожує застосувати зброю масового ураження, Україна її навіть не має.
  3. Росія вторглася в Україну та вбиває людей. Україна захищає свої кордони.

Подоляк поставив питання, хто ж насправді штовхає світ до Третьої світової війни чи ядерного апокаліпсиса?

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання РФ ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.

Пізніше прес-секретар Сергій Никифоров роз'яснили заяву президента. Він зазначив, що Зеленський говорив превентивні заходи, які б не дозволити Росії розв'язати повномасштабну війну.

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Ірина ПодолякРосійська Федерація