Кінець дискусії про превентивний удар. Росія має ядерну зброю, а не Україна, - Подоляк

Він закликав не підміняти порядок денний:

Росія має ядерну зброю. Україна - ні. РФ погрожує застосувати зброю масового ураження, Україна її навіть не має. Росія вторглася в Україну та вбиває людей. Україна захищає свої кордони.

Подоляк поставив питання, хто ж насправді штовхає світ до Третьої світової війни чи ядерного апокаліпсиса?

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав НАТО переглянути застосування свого тиску у разі використання РФ ядерної зброї, згадавши про превентивні удари.

Пізніше прес-секретар Сергій Никифоров роз'яснили заяву президента. Він зазначив, що Зеленський говорив превентивні заходи, які б не дозволити Росії розв'язати повномасштабну війну.

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