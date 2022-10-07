Конец дискуссии о превентивном ударе. У России есть ядерное оружие, а не у Украины, - Подоляк

Он призвал не подменять повестку дня:

Россия обладает ядерным оружием. Украина - нет. РФ угрожает применить оружие массового поражения, у Украина его даже нет. Россия вторглась в Украину и убивает людей. Украина защищает свои границы.

Подоляк задал вопрос, кто же на самом деле толкает мир к Третьей мировой войне или ядерному апокалипсису?

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае применения РФ ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.

Позже пресс-секретарь Сергей Никифоров разъяснил заявление президента. Он отметил, что Зеленский говорил превентивные меры, которые не позволили бы России развязать полномасштабную войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.