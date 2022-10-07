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Конец дискуссии о превентивном ударе. У России есть ядерное оружие, а не у Украины, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленского не призывал ни к каким превентивным ударам по территории России. У Украины, в отличие от страны-агрессора, даже нет ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он призвал не подменять повестку дня:

  1. Россия обладает ядерным оружием. Украина - нет.
  2. РФ угрожает применить оружие массового поражения, у Украина его даже нет.
  3. Россия вторглась в Украину и убивает людей. Украина защищает свои границы.

Подоляк задал вопрос, кто же на самом деле толкает мир к Третьей мировой войне или ядерному апокалипсису?

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае применения РФ ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.

Позже пресс-секретарь Сергей Никифоров разъяснил заявление президента. Он отметил, что Зеленский говорил превентивные меры, которые не позволили бы России развязать полномасштабную войну.

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Ирина ПодолякРоссийская Федерация