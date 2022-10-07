Конец дискуссии о превентивном ударе. У России есть ядерное оружие, а не у Украины, - Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленского не призывал ни к каким превентивным ударам по территории России. У Украины, в отличие от страны-агрессора, даже нет ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он призвал не подменять повестку дня:
Подоляк задал вопрос, кто же на самом деле толкает мир к Третьей мировой войне или ядерному апокалипсису?
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский призвал НАТО пересмотреть применение своего давления в случае применения РФ ядерного оружия, упомянув о превентивных ударах.
Позже пресс-секретарь Сергей Никифоров разъяснил заявление президента. Он отметил, что Зеленский говорил превентивные меры, которые не позволили бы России развязать полномасштабную войну.
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