24 ноября в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения света из-за последствий ударов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы поскорее вернуть свет потребителям.

для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 3,5 очередей.

По данным энергетиков, ограничения будут касаться разных категорий потребителей:

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 22 ноября из-за очередного удара по энергетике в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.

Ограничения охватили Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области.

Перед этим в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" ввели специальные графики аварийных отключений , через которые свет по части адресов выключается вне привычных почасовых графиков.