Какими будут графики отключения света 24 ноября: детали от энергетиков
24 ноября в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения света из-за последствий ударов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Графики на 24 ноября
По данным энергетиков, ограничения будут касаться разных категорий потребителей:
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для промышленности введут графики ограничения мощности;
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для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 3,5 очередей.
Причиной ограничений стали последствия вражеских атак на энергосистему Украины.
В "Укрэнерго" отмечают, что специалисты делают все возможное, чтобы поскорее вернуть свет потребителям.
Ранее РБК-Украина писало, что вечером 22 ноября из-за очередного удара по энергетике в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.
Ограничения охватили Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области.
Перед этим в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" ввели специальные графики аварийных отключений , через которые свет по части адресов выключается вне привычных почасовых графиков.