Думка українців змінилася: скільки громадян бачать Зеленського президентом після війни

Президент чи відставка: що кажуть цифри

Продовжувати президентство Зеленського після війни хочуть лише 28% опитаних - це незначний ріст порівняно з 25% у жовтні 2025 року. Ще 16% готові бачити Зеленського в політиці, але вже в іншій ролі - наприклад, як народного депутата або голову партії.

Натомість 30% вважають, що він має повністю піти з політики. Варіанти - благодійність, захист інтересів України за кордоном або просто приватне життя. Кримінального переслідування вимагають 15%.

Хто за що - залежно від довіри

Позиція щодо майбутнього Зеленського різко відрізняється залежно від того, наскільки людина йому довіряє.

Серед тих, хто довіряє "повністю", 70% хочуть бачити його президентом і далі. Але вже серед тих, хто довіряє "скоріше", такого бажання значно менше - лише 28%.

Ті, хто "скоріше не довіряє", здебільшого очікують відходу Зеленського від політики без жодних переслідувань. А от серед тих, хто "зовсім не довіряє", 64% наполягають саме на кримінальному переслідуванні.

"Значна частина українців довіряють Зеленському, але як лідеру країни в умовах екзистенційної війни. Водночас вони очікують на нове покоління лідерів - після війни", - зазначив директор КМІС Антон Грушецький.