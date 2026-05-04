RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Мнение украинцев изменилось: сколько граждан видят Зеленского президентом после войны

14:20 04.05.2026 Пн
2 мин
Есть несколько сценариев, что может делать Зеленский
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Большинство украинцев не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас поддерживают его как лидера страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Читайте также: Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы

Президент или отставка: что говорят цифры

Продолжать президентство Зеленского после войны хотят лишь 28% опрошенных - это незначительный рост по сравнению с 25% в октябре 2025 года. Еще 16% готовы видеть Зеленского в политике, но уже в другой роли - например, как народного депутата или главу партии.

Зато 30% считают, что он должен полностью уйти из политики. Варианты - благотворительность, защита интересов Украины за рубежом или просто частная жизнь. Уголовного преследования требуют 15%.

Кто за что - в зависимости от доверия

Позиция относительно будущего Зеленского резко отличается в зависимости от того, насколько человек ему доверяет.

Среди тех, кто доверяет "полностью", 70% хотят видеть его президентом и дальше. Но уже среди тех, кто доверяет "скорее", такого желания значительно меньше - всего 28%.

Те, кто "скорее не доверяет", в основном ожидают ухода Зеленского от политики без всяких преследований. А вот среди тех, кто "совсем не доверяет", 64% настаивают именно на уголовном преследовании.

"Значительная часть украинцев доверяют Зеленскому, но как лидеру страны в условиях экзистенциальной войны. В то же время они ожидают новое поколение лидеров - после войны", - отметил директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, по данным того же опроса КМИС, уровень доверия к Зеленскому в апреле снизился до 58% с 62% в марте. Доля тех, кто не доверяет президенту, выросла с 32% до 36%.

Также украинцы назвали главные причины недоверия к Зеленскому: длительное недоверие еще с довоенных времен, отсутствие прогресса в завершении войны и невыполненные предвыборные обещания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКМИСПрезидентВойна в Украине