Мнение украинцев изменилось: сколько граждан видят Зеленского президентом после войны

Большинство украинцев не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас поддерживают его как лидера страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Президент или отставка: что говорят цифры

Продолжать президентство Зеленского после войны хотят лишь 28% опрошенных - это незначительный рост по сравнению с 25% в октябре 2025 года. Еще 16% готовы видеть Зеленского в политике, но уже в другой роли - например, как народного депутата или главу партии.

Зато 30% считают, что он должен полностью уйти из политики. Варианты - благотворительность, защита интересов Украины за рубежом или просто частная жизнь. Уголовного преследования требуют 15%.

Кто за что - в зависимости от доверия

Позиция относительно будущего Зеленского резко отличается в зависимости от того, насколько человек ему доверяет.

Среди тех, кто доверяет "полностью", 70% хотят видеть его президентом и дальше. Но уже среди тех, кто доверяет "скорее", такого желания значительно меньше - всего 28%.

Те, кто "скорее не доверяет", в основном ожидают ухода Зеленского от политики без всяких преследований. А вот среди тех, кто "совсем не доверяет", 64% настаивают именно на уголовном преследовании.

"Значительная часть украинцев доверяют Зеленскому, но как лидеру страны в условиях экзистенциальной войны. В то же время они ожидают новое поколение лидеров - после войны", - отметил директор КМИС Антон Грушецкий.