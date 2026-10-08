Яким спеціалістам найпростіше знайти роботу в Україні: дані по областях

Де найбільше вакансій

Найактивнішим залишається ринок праці Київської області - тут зафіксували найбільшу в Україні кількість вакансій та відгуків на них.

У серпні роботодавці найчастіше шукали працівників у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупівель - було понад 6,5 тис. вакансій. Медіанна зарплата в цій категорії становила 29,7 тис. гривень, що є найвищим показником серед регіонів України для цієї сфери.

На другому місці - виробництво та робітничі спеціальності, де медіанна зарплата становила 35 тис. гривень.

Водночас у багатьох центральних і північних областях саме виробничі професії стали найбільш затребуваними. Йдеться про Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську та Чернігівську області. Тут медіанні зарплати для таких працівників становили 25-29 тис. гривень.

Також роботодавці активно шукали фахівців у логістиці, на складах і в доставці. У цих регіонах медіанні зарплати в категорії становили 28-32 тис. гривень.

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Які працівники потрібні на заході України

У західних областях найбільше вакансій у чотирьох із восьми проаналізованих регіонів припало на логістику, склад і доставку. Йдеться про Волинську, Закарпатську, Рівненську та Тернопільську області.

На Закарпатті кількість таких вакансій за рік зросла на 13%. Медіанні зарплати в логістиці в західних областях становили 33-40 тис. гривень залежно від регіону.

Водночас у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях найбільше працівників шукали у сфері виробництва та робітничих спеціальностей. На Львівщині попит на таких фахівців за рік зріс на 35%.

Чернівецька область відрізняється від інших регіонів заходу: тут лідером за кількістю вакансій стала роздрібна торгівля, продажі та закупівлі.

Загалом серед основних напрямів попиту в західних областях залишаються виробництво, логістика, торгівля, готельно-ресторанний бізнес та будівництво.

Що відбувається на півдні

У південних та південно-східних областях кількість вакансій загалом нижча через безпекову ситуацію. Водночас найбільше пропозицій зосереджено у Дніпропетровській та Одеській областях - одних із найбільших економічних центрів країни.

Тут серед лідерів за кількістю вакансій - виробництво та робітничі спеціальності, а також логістика.

У Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях роботодавці найчастіше шукали саме виробничих працівників. Медіанна зарплата становила 26-30 тис. гривень, причому найвищою вона була в Одеській області.

На Одещині кількість вакансій у цій категорії за рік зросла приблизно на 9%.

Натомість у Херсонській області лідером стала логістика, склад і доставка - кількість вакансій тут за рік зросла на 11%. Аналогічна ситуація спостерігалася в Миколаївській області, де кількість таких пропозицій збільшилася на 8%.

При цьому Херсонщина вирізняється попитом на працівників HoReCa: готельно-ресторанний бізнес та туризм посідають друге місце за кількістю вакансій, а медіанна зарплата в цій сфері становить 13 тис. гривень.

Ситуація на ринку праці Сумщини та Харківщини

На ринках праці Сумської та Харківської областей ситуація різниться.

У Сумській області кількість вакансій нижча, а порівняно із серпнем 2025 року переважає негативна динаміка. Найближчими за кількістю оголошень є три сфери: логістика, виробництво та роздрібна торгівля.

У Харківській області роботодавці активніші. Тут також лідирують виробництво, роздрібна торгівля та логістика. При цьому кількість вакансій у виробництві за рік зросла на 9%, у торгівлі - на 11%, а в логістиці - на 5%.

Попри різну динаміку кількості вакансій, медіанні зарплати в обох областях за рік зросли.

На Сумщині найбільше підвищилася медіанна зарплата у сфері будівництва та облицювальних робіт - на 19%, до 30 тис. гривень.

У Харківській області найбільше зросли зарплати в готельно-ресторанному бізнесі та туризмі - на 16%, до 22 тис. гривень.

Які професії потрібні найбільше

Дослідження показує, що в більшості регіонів повторюється одна й та сама група найбільш затребуваних сфер: виробництво, логістика, торгівля, будівництво та HoReCa.

Водночас конкретний лідер залежить від регіону. На це впливають особливості місцевої економіки та безпекова ситуація.

При цьому навіть там, де загальна кількість вакансій залишається невисокою, роботодавці продовжують підвищувати зарплати, конкуруючи за працівників.