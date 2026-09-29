Робота в декреті: названо найзатребуваніші професії та де зарплати до 37 тисяч гривень

В Україні зростає кількість вакансій, доступних для кандидатів, які перебувають у декретній відпустці. У серпні 2026 року таких пропозицій стало приблизно на 10% більше, ніж рік тому.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

На яких посадах побільшало вакансій

Найбільше за рік зросла кількість вакансій для копірайтерів - майже у 5 разів. Медіанна зарплата на цій посаді у серпні становила 22 тис. гривень.

Далі йдуть комплектувальники - кількість таких пропозицій зросла більш ніж утричі. Медіанна зарплата становила 27 тис. гривень.

Також роботодавці частіше пропонували роботу кандидатам у декреті на таких посадах:

охоронець - кількість вакансій зросла на 99%, медіанна зарплата становила 27 тис. гривень;

- кількість вакансій зросла на 99%, медіанна зарплата становила 27 тис. гривень; няня - кількість вакансій зросла на 95%, медіанна зарплата становила 18 тис. гривень;

- кількість вакансій зросла на 95%, медіанна зарплата становила 18 тис. гривень; кур'єр - кількість вакансій зросла на 65%, медіанна зарплата становила 37,5 тис. гривень.

Помітно побільшало пропозицій і в роздрібній торгівлі, продажах та закупівлях:

пекар - кількість вакансій зросла на 62%, медіанна зарплата становила 33 тис. гривень;

- кількість вакансій зросла на 62%, медіанна зарплата становила 33 тис. гривень; продавець - зросла на 56%, 28 тис. гривень;

- зросла на 56%, 28 тис. гривень; касир - зросла на 53%, 27 тис. гривень;

- зросла на 53%, 27 тис. гривень; менеджер з продажу - зросла на 17%, 26 тис. гривень;

- зросла на 17%, 26 тис. гривень; мерчендайзер - зросла на 14%, 17 тис. гривень.

Серед інших професій, де кількість таких вакансій помітно зросла, - прибиральниця на 32%, кухар на 32%, контент-менеджер на 31% та покоївка на 17%.

У кого зарплати зросли найбільше

Разом зі збільшенням кількості вакансій для кандидатів у декреті зросли й медіанні зарплати за окремими професіями.

Найбільше підвищення за рік зафіксували для мерчендайзерів - майже у 4 рази, до 17 тис. гривень.

Також суттєво зросли медіанні зарплати:

копірайтерів - на 76%, до 22 тис. гривень;

- на 76%, до 22 тис. гривень; аніматорів - на 63%, до 22 тис. гривень;

- на 63%, до 22 тис. гривень; вихователів - на 32%, до 17 тис. гривень.

Для більшості інших вакансій зростання медіанних зарплат становило від 10% до 30% порівняно із серпнем 2025 року.

В OLX Робота зазначають, що роботодавці поступово розширюють коло кандидатів через дефіцит кадрів. Вакансій для людей у декреті стає більше у різних сферах, зокрема в логістиці, роздрібній торгівлі та будівництві.