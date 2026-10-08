Каким специалистам проще найти работу в Украине: данные по областях

Где больше всего вакансий

Самым активным остается рынок труда Киевской области - здесь зафиксировали самое большое в Украине количество вакансий и отзывов на них.

В августе работодатели чаще всего искали работников в сфере розничной торговли, продаж и закупок - было более 6,5 тыс. вакансий. Медианная зарплата в этой категории составила 29,7 тыс. гривен , что является самым высоким показателем среди регионов Украины для этой сферы.

На втором месте - производство и рабочие специальности, где медианная зарплата составляла 35 тыс. гривен.

В то же время во многих центральных и северных областях именно производственные профессии стали наиболее востребованными. Речь идет о Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях. Здесь медианные зарплаты для таких работников составляли 25-29 тыс. гривен.

Также работодатели активно искали специалистов в логистике, складах и в доставке. В этих регионах медианные зарплаты в категории составляли 28-32 тыс. гривен.

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Какие работники нужны на западе Украины

В западных областях больше всего вакансий в четырех из восьми проанализированных регионов пришлось на логистику, склад и доставку. Речь идет о Волынской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской области.

На Закарпатье количество таких вакансий за год выросло на 13%. Медианные зарплаты в логистике в западных областях составили 33-40 тыс. гривен в зависимости от региона.

В то же время во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях больше всего работников искали в сфере производства и рабочих специальностей. На Львовщине спрос на таких специалистов за год вырос на 35%.

Черновицкая область отличается от других регионов запада: здесь лидером по количеству вакансий стала розничная торговля, продажи и закупки.

В целом среди основных направлений спроса в западных областях остаются производство, логистика, торговля, гостинично-ресторанный бизнес и строительство.

Что происходит на юге

В южных и юго-восточных областях количество вакансий в целом ниже из-за ситуации с безопасностью. В то же время, больше всего предложений сосредоточено в Днепропетровской и Одесской областях - одних из крупнейших экономических центров страны.

Здесь среди лидеров по количеству вакансий - производство и рабочие специальности, а также логистика.

В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях работодатели чаще всего искали именно производственных работников. Медианная зарплата составляла 26-30 тыс. гривен, причем самой высокой она была в Одесской области.

В Одесской области количество вакансий в этой категории за год выросло примерно на 9%.

В Херсонской области лидером стала логистика, склады и доставка - количество вакансий здесь за год выросло на 11%. Аналогичная ситуация наблюдалась в Николаевской области, где количество таких предложений увеличилось на 8%.

При этом Херсонщина отличается спросом на работников HoReCa: гостинично-ресторанный бизнес и туризм занимают второе место по количеству вакансий, а медианная зарплата в этой сфере составляет 13 тыс. гривен.

Ситуация на рынке труда Сумщины и Харьковщины

На рынках труда Сумской и Харьковской областей ситуация отличается.

В Сумской области количество вакансий ниже, а по сравнению с августом 2025 года преобладает негативная динамика. Ближайшие по количеству объявлений три сферы: логистика, производство и розничная торговля.

В Харьковской области работодатели более активны. Здесь также лидируют производство, розничная торговля и логистика. При этом количество вакансий в производстве за год выросло на 9% , в торговле - на 11% , а в логистике - на 5% .

Несмотря на разную динамику количества вакансий, медианные зарплаты в обеих областях за год выросли.

На Сумщине больше повысилась медианная зарплата в сфере строительства и облицовочных работ - на 19%, до 30 тыс. гривен.

В Харьковской области больше выросли зарплаты в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме - на 16%, до 22 тыс. гривен.

Какие профессии нужны больше всего

Исследование показывает, что в большинстве регионов повторяется одна и та же группа наиболее востребованных сфер: производство, логистика, торговля, строительство и HoReCa.

В то же время, конкретный лидер зависит от региона. На это влияют особенности местной экономики и ситуация с безопасностью.

При этом даже там, где общее количество вакансий остается невысоким, работодатели продолжают повышать зарплаты, конкурируя за работников.