Кім розповів про ворожі обстріли Миколаївської області за добу

У Миколаївській області за минулу добу обстріли з боку військ РФ зазнала Куцурубська громада, а також ворог вів вогонь по акваторії Очаківської громади, застосовуючи міномети та ствольну артилерію протягом суботи, а ніч проти неділі, 19 березня, в регіоні пройшла спокійно.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram .

Кім додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".

"Також вчора, 18 березня, о 20:33 зі ствольної артилерії ворог вдарив у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Руйнування уточнюються", - озвучив голова ОВА дані районних військових адміністрацій.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень інфраструктури та постраждалих, на щастя, немає.

Чиновник зазначив, що у Миколаївському районі вчора, 18 березня, російські окупанти гатили по акваторії Очаківської громади о 13:12, 15:14, 17:22, 18:36, 20:31.

Раніше повідомлялося, що 13 березня війська РФ обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, троє отримали поранення, у тому числі дитина.

Нагадаємо також, що 12 березня російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

Також повідомлялося, що 17 березня на Миколаївщині тракторист підірвався на протипіхотній міні.

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