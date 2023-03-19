Ким рассказал о вражеских обстрелах Николаевской области за сутки

В Николаевской области за минувшие сутки обстрелам со стороны войск РФ подверглась Куцурубская община, а также враг вел огонь по акватории Очаковской общины, применяя минометы и ствольную артиллерию в течение субботы, а ночь на воскресенье, 19 марта, в регионе прошла спокойно.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram .

Ким добавил, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь "прошли относительно спокойно".

"Также вчера, 18 марта, в 20:33 из ствольной артиллерии враг ударил в направлении Куцурубской общины. Пострадавших нет. Разрушения уточняются", - озвучил глава ОВА данные районных военных администраций.

В результате вражеских обстрелов повреждений инфраструктуры и пострадавших, к счастью, нет.

Чиновник отметил, что в Николаевском районе вчера, 18 марта, российские оккупанты били по акватории Очаковской общины в 13:12, 15:14, 17:22, 18:36, 20:31.

Ранее сообщалось, что 13 марта войска РФ обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. В результате атаки погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Напомним также, что 12 марта российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Начались пожары, повреждены дома и многоэтажка.

Также сообщалось, что 17 марта в Николаевской области тракторист подорвался на противопехотной мине.

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