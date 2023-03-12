ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сьогодні росіяни обстріляли Очаків: пошкоджені будинки, зайнялися пожежі (фото)

Новость на русском →
Миколаїв, Неділя 12 березня 2023 10:22
Сьогодні росіяни обстріляли Очаків: пошкоджені будинки, зайнялися пожежі (фото) Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 12 березня (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"О 00:45-00:49 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Відбулося займання автівок, пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівка", - розповів він.

За його словами, наслідки пошкоджень уточнюються.

"Постраждалих немає", - додав Кім.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу 29 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, які розташовані неподалік лінії зіткнення та кордону з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Миколаївська область
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації