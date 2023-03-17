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У Миколаївській області тракторист підірвався на протипіхотній міні

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Миколаївська область, П'ятниця 17 березня 2023 17:01
У Миколаївській області тракторист підірвався на протипіхотній міні Фото: у Миколаївській області тракторист підірвався на протипіхотній міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У п'ятницю, 17 березня, у селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора. Чоловік отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Сьогодні в селі Киселівка Миколаївського району на ворожій протипіхотній міні підірвався 50-річний водій трактора", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що він отримав мінно-вибухові травми різного ступеню тяжкості. Нині чоловік перебуває у лікарні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні в Іванівській громаді Чернігівській області трактор підірвався на вибуховому пристрої.

Також раніше ми писали, що у селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Внаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.

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