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Кім розповів, скільки окупованих населених пунктів на Кінбурнській косі

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українським військовим залишилося деокупувати три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб повністю звільнити Миколаївську область від російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"У нас там залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі для того, щоб ми зовсім, навіть юридично вийшли з області, що воює", - сказав він.

Кім додав, що в Миколаївській області проводиться робота з відновлення деокупованих територій.

Нагадаємо, раніше Кім повідомляв, що українські бійці звільнили всю територію Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.

Військово-політичний експерт заявляв, що звільнення коси та Олешок відкриває плацдарм для подальшого звільнення лівобережної частини Херсонської області.

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Миколаївська областьВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким