Ким рассказал, сколько оккупированных населенных пунктов на Кинбурнской косе

Украинским военные осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"У нас там осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из воюющей области", - сказал он.

Ким добавил, что в Николаевской области проводится работа по восстановлению деоккупированных территорий.