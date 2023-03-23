Кім розповів про російські артобстріли в Миколаївському районі за добу

Російські війська обстрілювали протягом минулої доби з артилерії акваторію Очаківської громади в Миколаївській області. В обласному центрі та інших містах регіону "прильоти" внаслідок ворожих атак не зафіксовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram .

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - передав Кім дані районних військових адміністрацій.

Так, учора ввечері війська РФ били у Миколаївському районі завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади о 19:47. На щастя, внаслідок атак постраждалих немає.

Чиновник озвучив інформація про ворожі обстріли в Миколаївській області минулої доби, станом на ранок 23 березня .

Раніше повідомлялося, що протягом 18 березня війська РФ кілька разів били по акваторії Очаківської громади, а також обстрілювали зі ствольної артилерії в напрямку Куцурубської громади Миколаївської області.

Перед цим, 13 березня, російські загарбники обстріляли один із населених пунктів Куцурубської громади. Внаслідок атаки загинули двоє людей, троє отримали поранення, у тому числі дитина.

Нагадаємо також, що 12 березня окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

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