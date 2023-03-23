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Ким рассказал о российских артобстрелах в Николаевском районе за сутки

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска обстреливали в течение минувших суток из артиллерии акваторию Очаковской общины в Николаевской области. В областном центре и других городах региона "прилеты" в результате вражеских атак не зафиксированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.

Чиновник озвучил информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на утро 23 марта.

Так, вчера вечером войска РФ били в Николаевском районе наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины в 19:47. К счастью, в результате атак пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - передал Ким данные районных военных администраций.

Ранее сообщалось, что в течение 18 марта войска РФ несколько раз били по акватории Очаковской общины, а также обстреливали из ствольной артиллерии в направлении Куцурубской общины Николаевской области.

Перед этим, 13 марта, российские захватчики обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины. В результате атаки погибли два человека, трое получили ранения, в том числе ребенок.

Напомним также, что 12 марта оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Начались пожары, повреждены дома и многоэтажка.

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