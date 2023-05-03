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Кім розповів про пожежу через влучання ворожого дрона в Куцурубській громаді

Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області внаслідок влучення вночі, 3 травня, ворожого дрона-камікадзе по будівлі в населеному пункті Куцурубської громади виникла пожежа приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма у Telegram.

Чиновник зазначив, що підрозділом ГУ ДСНС України займання було оперативно ліквідовано. На щастя, внаслідок події постраждалих немає.

"Другий дрон-камікадзе, спрямований по Миколаївщині, знищено Силами оборони", - розповів Кім.

Також він поінформував про ситуацію з ворожими обстрілами регіону за минулу добу.

Так, учора, 2 травня, вдень і ввечері, о 17:10 та 23:10, російські окупанти завдавали мінометних та артилерійських ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Теж без постраждалих.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч "пройшли відносно спокійно".

Раніше повідомлялося, що під час нинішньої нічної атаки окупантів дронами Повітряні сили ЗСУ збили 21 із 26 запущених "Шахедів".

Зокрема, сили ППО ЗСУ вночі знищили всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

Також повідомлялося, що вночі, 3 травня, війська РФ поцілили дроном-камікадзе в адмінбудівлю в Дніпрі. Так, українські захисники в регіоні збили 7 із 8 "Шахедів".

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Миколаївська областьатака дронівВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким