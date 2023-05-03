Ким рассказал о пожаре из-за попадания вражеского дрона в Куцурубской общине

Чиновник отметил, что подразделением ГУ ГСЧС Украины возгорание было оперативно ликвидировано. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

"Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевской области, уничтожен Силами обороны", - рассказал Ким.

Также он проинформировал о ситуации с вражескими обстрелами по региону за минувшие сутки.

Так, вчера, 2 мая, днем и вечером, в 17:10 и 23:10, российские оккупанты наносили минометные и артиллерийские удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Тоже без пострадавших.

В Николаеве, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь "прошли относительно спокойно".