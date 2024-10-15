Кім розповів про наслідки нічного обстрілу Миколаєва

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.

10 жовтня російські війська двічі обстріляли Миколаїв. Постраждали дві людини.

Ввечері 9 жовтня російські окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок атаки сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.

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