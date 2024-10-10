Росіяни ракетами обстріляли околиці Миколаєва, пошкодили складські приміщення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Олександра Сєнкевича.

За словами Сєнкевича, ворог, попередньо, атакував ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок обстрілу сталась пожежа, які оперативно ліквідували.

"Є пошкодження складських приміщень. На щастя, постраждалих немає", - додав він.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України ракетами, керованими авіаційними бомбами (КАБ), а також безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Останнім часом терористи запускають дрони майже кожної ночі. Як приклад, у ніч на 9 жовтня, ворог застосував:

три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", що були запущені в напрямку Полтавської області;

22 дрони типу Shahed.

Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищили 21 дрон. Ще один дрон повернувся до Росії.