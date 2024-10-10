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Росіяни ракетами обстріляли околиці Миколаєва, пошкодили складські приміщення

Четвер 10 жовтня 2024 08:58
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Росіяни ракетами обстріляли околиці Миколаєва, пошкодили складські приміщення Ілюстративне зображення (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора ввечері, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли околиці Миколаєва. Пошкодили складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Олександра Сєнкевича.

За словами Сєнкевича, ворог, попередньо, атакував ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок обстрілу сталась пожежа, які оперативно ліквідували.

"Є пошкодження складських приміщень. На щастя, постраждалих немає", - додав він.

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України ракетами, керованими авіаційними бомбами (КАБ), а також безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Останнім часом терористи запускають дрони майже кожної ночі. Як приклад, у ніч на 9 жовтня, ворог застосував:

  • три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23", що були запущені в напрямку Полтавської області;
  • 22 дрони типу Shahed.

Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищили 21 дрон. Ще один дрон повернувся до Росії.

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