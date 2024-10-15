Ким рассказал о последствиях ночного обстрела Николаева

Напомним, в ночь на 15 октября в Николаеве раздались взрывы. Военные предупреждали о скоростных целях на город.

10 октября российские войска дважды обстреляли Николаев. Пострадали два человека.

Вечером 9 октября российские оккупанты атаковали инфраструктурный объект в Николаеве ракетами Х-59/Х-69. В результате атаки произошел пожар, который оперативно ликвидировали.

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