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Росіяни вдруге за день обстріляли Миколаїв: є постраждалі

Миколаїв, Четвер 10 жовтня 2024 14:40
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Росіяни вдруге за день обстріляли Миколаїв: є постраждалі Фото: росіяни завдали удару по Миколаєву (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вдруге з початку доби обстріляли Миколаїв. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.

Як зазначив мер, у Миколаєві декілька разів від початку доби чули вибухи. Зокрема, гучно було близько 11:45, а також о 12:10.

"Щодо денних прильотів. Станом на зараз постраждали дві людини, надали допомогу амбулаторно", - повідомив Сєнкевич.

Міський голова додав, що спецслужби обстежують район поруч з "прильотом" на предмет пошкоджень в житловому секторі.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повторний "приліт" по одному з об'єктів.

"Приліт туди ж, але встигли всіх відвести. Цивільні", - повідомив очільник Миколаївської ОВА.

Нічний обстріл Миколаєва

Варто зазначити, пізно ввечері 9 жовтня російські окупанти атакували Миколаїв. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок атаки сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.

За словами мера, пошкоджені складські приміщення. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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