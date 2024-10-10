Росіяни вдруге за день обстріляли Миколаїв: є постраждалі

Російські війська вдруге з початку доби обстріляли Миколаїв. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.

Як зазначив мер, у Миколаєві декілька разів від початку доби чули вибухи. Зокрема, гучно було близько 11:45, а також о 12:10.

"Щодо денних прильотів. Станом на зараз постраждали дві людини, надали допомогу амбулаторно", - повідомив Сєнкевич.

Міський голова додав, що спецслужби обстежують район поруч з "прильотом" на предмет пошкоджень в житловому секторі.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повторний "приліт" по одному з об'єктів.

"Приліт туди ж, але встигли всіх відвести. Цивільні", - повідомив очільник Миколаївської ОВА.