У Миколаєві пролунали вибухи, військові попереджали про балістику з півдня
В ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Миколаєві пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:33.
У свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що звук вибуху було чутно до початку оголошення повітряної тривоги.
Перед цим, о 02:31, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.
Пізніше, о 02:34 та 02:35, військові писали про швидкісні цілі на Миколаїв.
В цей же час кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи.
Оновлено о 03:05
У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Оновлено о 03:09
Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Водночас, спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:37 сигнал повітряної тривоги триває у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Полтавський, Сумській та Чернігівській областях. Також "почервоніння" вказано в окупованій Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що минулої ночі російські війська не запустили по Україні жодного "Шахеда". Це було вперше за 48 діб. Востаннє відсутність дронів була 29 серпня.
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