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У Миколаєві пролунали вибухи, військові попереджали про балістику з півдня

Вівторок 15 жовтня 2024 02:44
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У Миколаєві пролунали вибухи, військові попереджали про балістику з півдня Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 15 жовтня у Миколаєві пролунали вибухи. Військові попереджали про швидкісні цілі на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Миколаєві пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:33.

У свою чергу міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що звук вибуху було чутно до початку оголошення повітряної тривоги.

Перед цим, о 02:31, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

Пізніше, о 02:34 та 02:35, військові писали про швидкісні цілі на Миколаїв.

В цей же час кореспонденти "Суспільного" повідомили про повторні вибухи.

Оновлено о 03:05

У Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 03:09

Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Водночас, спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. У зв'язку з цим існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:37 сигнал повітряної тривоги триває у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Полтавський, Сумській та Чернігівській областях. Також "почервоніння" вказано в окупованій Луганській області та в Криму.

У Миколаєві пролунали вибухи, військові попереджали про балістику з півдня

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