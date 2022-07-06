Ким рассказал, существует ли угроза наступления россиян на Николаев

На николаевском направлении пока нет скопления вражеских войск. Они не готовы нападать на регион, поскольку российские силы сконцентрированы на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима в интервью " Украинской правде ".

При этом он отметил, что в отношении действий оккупантов логикой пользоваться нельзя.

"Говорить, что им нужен Николаев – нет. У нас не так много того, что можно вывозить и воровать. Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы", - подчеркнул Ким.