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Власти Николаевской области заявляют о росте уровня опасности в регионе: причина

Новина українською →
Николаев, Среда 29 июня 2022 15:07
Власти Николаевской области заявляют о росте уровня опасности в регионе: причина Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На сегодня в Николаевской области ситуация опаснее, чем три недели назад. Российские войска обстреливают регион в разы чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга.

"Сегодня в Николаеве, в общинах области ситуация ещё опаснее, чем три недели назад, нас обстреливают каждый день в разы больше. Только вчера по нам выпустили 11 ракет, сегодня 8. Попадания произошли в жилые дома, стадион, рынок, гаражный кооператив, инфраструктурные объекты", - сказал Ким.

Он напомнил, что вчера из-за прямого попадания ракеты в жылой дом в Очакове трое человек погибли, в том числе ребенок. Кроме того, сегодня ракета попала в многоэтажку в жилом районе города Николаева. Там четыре жертвы и пятеро раненых.

"На мой взгляд, они стреляют, чтобы запугать местное население и деморализовать наших военных. Мы не можем предугадать, куда будут стрелять оккупанты, ибо они не соблюдают никакие нормы ведения войны, поэтому в Николаеве сейчас опасно”, - заявил глава местной ОВА.

Ким также рассказал, что в городе идет постоянная миграция людей - одни выезжают, другие возвращаются. Сейчас в Николаеве находится примерно 200-230 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно. Власти наоборот рекомендуют жителям покидать город.

Как известно, Николаев остается одним из регионов, которые оккупанты обстреливают ежедневно. Большинство российских ракет прилетают туда либо с Черного моря, либо с оккупированного Херсона.

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