Кім розповів, чи існує загроза наступу росіян на Миколаїв

На миколаївському напрямку поки немає скупчення ворожих військ. Вони не готові нападати на регіон, оскільки російські сили сконцентровані на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в інтерв'ю " Українській правді ".

При цьому він зазначив, що щодо дій окупантів логікою користуватися не можна.

"Говорити, що їм потрібен Миколаїв – ні. У нас не так багато того, що можна вивозити і красти. Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що у них Миколаїв як стратегічна точка. Вони можуть його обійти і йти в бік Одеси", - підкреслив Кім.