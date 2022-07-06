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Кім розповів, чи існує загроза наступу росіян на Миколаїв

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Миколаїв, Середа 06 липня 2022 12:00
Кім розповів, чи існує загроза наступу росіян на Миколаїв Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про загрозу наступу окупантів на регіон (nikvesti.com)
Автор: Руслан Гаращенко

На миколаївському напрямку поки немає скупчення ворожих військ. Вони не готові нападати на регіон, оскільки російські сили сконцентровані на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в інтерв'ю "Українській правді".

При цьому він зазначив, що щодо дій окупантів логікою користуватися не можна.

"Говорити, що їм потрібен Миколаїв – ні. У нас не так багато того, що можна вивозити і красти. Унітази не найновіші. Тому не вважаю, що у них Миколаїв як стратегічна точка. Вони можуть його обійти і йти в бік Одеси", - підкреслив Кім.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють Миколаївську область майже кожен день. Влада регіону попередила, що ситуація стала небезпечнішою, ніж три тижні тому.

Крім того, жителям Миколаєва рекомендують евакуюватися на більш безпечну територію. При цьому варто відзначити, що обов'язкової евакуації з міста поки немає.

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