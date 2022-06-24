Нужно ли эвакуироваться из Николаева: что говорят Ким и Сенкевич

Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Он рассказал, что Николаев обстреливают почти каждый день разными типами снарядов. Около 80% снарядов - кассетного типа.

"Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться в живых, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч", - заявил мэр.

По его словам, по состоянию на 21 июня из-за обстрелов оккупантов в городе погибли 111 человек, среди них - один ребенок. Также 502 человека получили ранения.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщил, что обязательной эвакуации из города нет. А слова мэра города он назвал "рекомендацией" для тех, у кого есть возможность выехать.

Позже и сам Сенкевич уточнил свои слова об эвакуации. В своем Telegram-канале он отметил, что "эвакуация добровольная".

"С начала войны всем рекомендую уезжать из города. Здесь, после трех месяцев бомбардировок, николаевцы читают заголовок в одном из интернет-изданий, а затем еще один в другом и начинают паниковать. Друзья, читайте немного дальше заголовков", - написал мэр города.