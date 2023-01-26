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Кім попереджає про нову загрозу ракетних ударів на півдні України

Фото: очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни можуть завдати нових ракетних ударів, зокрема у південних областях. У регіонах вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"У нас ракети. Не ігноруємо тривогу", - зазначив Кім.

Варто зазначити, що на півдні Україні вже оголосили повітряну тривогу. Про загрозу з повітря попереджають жителів Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, росіяни сьогодні випустили по Україні 55 ракет різних типів, з них 47 збили сили ППО.

Ворожі ракети поцілили в об'єкти енергетики у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Також відомо, що уламок однієї з ракет упав у Києві, внаслідок чого є жертва та постраждалі.

Детальніше про наслідки ракетної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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