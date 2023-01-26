Ким предупреждает о новой угрозе ракетных ударов на юге Украины

Россияне могут нанести новые ракетные удары, в частности в южных областях. В регионах уже объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"У нас ракеты. Не игнорируем тревогу", - отметил Ким.
Следует отметить, что на юге Украины уже объявили воздушную тревогу. Об угрозе воздуха предупреждают жителей Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Напомним, россияне сегодня выпустили по Украине 55 ракет разных типов, из них 47 сбили силы ПВО.
Вражеские ракеты попали в объекты энергетики в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Также известно, что обломок одной из ракет упал в Киеве, в результате чего есть жертва и пострадавшие.
Детальнее о последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.
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