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Ким объяснил, что на самом деле означает "успех" россиян в окрестностях Благодатного

Новина українською →
Николаев, Вторник 23 августа 2022 13:44
Ким объяснил, что на самом деле означает "успех" россиян в окрестностях Благодатного Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное на Николаевском направлении вряд ли можно назвать даже частичным успехом. Россиянам удалось зайти лишь на окраину села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга 23 августа.

"Там от частичного успеха одно название, потому что они там на окраину села зашли. Я не знаю, 500 метров. Поэтому... Больше я комментировать не могу. Я думаю, что наши Вооруженные Силы там в ближайшее время обновят эту ситуацию и дадут соответствующие комментарии", - сказал он.

Что известно о захвате Благодатного

21 августа в утренней сводке Генштаб отчитался о том, что на Николаевском направлении российские войска ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное и имеют частичный успех, а именно - заняли южную окраину населенного пункта Благодатное.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что закрепление оккупантов на окраинах села Благодатное не критично для ВСУ.

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