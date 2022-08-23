Кім пояснив, що насправді означає "успіх" росіян на околицях Благодатного

Закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямку навряд чи можна назвати навіть частковим успіхом. Росіянам вдалося зайти лише на околицю села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу 23 серпня.

"Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на околицю села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому... Більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі", - сказав він.

Що відомо про захоплення Благодатного

21 серпня в ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне.