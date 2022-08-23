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Кім пояснив, що насправді означає "успіх" росіян на околицях Благодатного

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Миколаїв, Вівторок 23 серпня 2022 13:44
Кім пояснив, що насправді означає "успіх" росіян на околицях Благодатного Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Закріплення окупантів на околицях села Благодатне на Миколаївському напрямку навряд чи можна назвати навіть частковим успіхом. Росіянам вдалося зайти лише на околицю села.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу 23 серпня.

"Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на околицю села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому... Більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі", - сказав він.

Що відомо про захоплення Благодатного

21 серпня в ранковому зведенні Генштаб відзвітував про те, що на Миколаївському напрямку російські війська ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне і мають частковий успіх, а саме - зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов заявляв, що закріплення окупантів на околицях села Благодатне не критично для ЗСУ.

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