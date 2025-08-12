Ким можна працювати в Україні: топ-5 неординарних вакансій серпня

Які незвичайні вакансії з’явилися у серпні

Стильмейкер - спеціаліст, який допомагає людям створити індивідуальний образ, включно з підбором форми брів та вій. Єдина така вакансія з’явилася в Івано-Франківському центрі зайнятості.

Поліграфолог - фахівець, який працює з детектором брехні, аналізує реакції та робить висновки за результатами тестування. Запит на такого працівника був лише в Київській області.

Флотатор - працівник, який за допомогою хімічних реагентів розділяє суміші на окремі елементи. Такі спеціалісти зазвичай потрібні у металургії або для очищення води. Вакансію розмістили в Дніпропетровській області.

Рецептурник - автор кулінарних рецептів, який стежить за їх виконанням і коригує процес. У Києві шукали саме "солодкого" рецептурника для кондитерського виробництва.

Наїзник - професійний вершник, який бере участь у перегонах, дресирує та доглядає за кіньми. Така вакансія також з’являлася у столиці.

За даними Держслужби зайнятості, подібні оголошення з’являються на порталі вкрай рідко, адже потребують вузькопрофільних знань та навичок.