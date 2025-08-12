Кем можно работать в Украине: топ-5 неординарных вакансий августа

Какие необычные вакансии появились в августе

Стильмейкер - специалист, который помогает людям создать индивидуальный образ, включая подбором формы бровей и ресниц. Единственная такая вакансия появилась в Ивано-Франковском центре занятости.

Полиграфолог - специалист, который работает с детектором лжи, анализирует реакции и делает выводы по результатам тестирования. Запрос на такого работника был только в Киевской области.

Флотатор - работник, который с помощью химических реагентов разделяет смеси на отдельные элементы. Такие специалисты обычно нужны в металлургии или для очистки воды. Вакансию разместили в Днепропетровской области.

Рецептурщик - автор кулинарных рецептов, который следит за их выполнением и корректирует процесс. В Киеве искали именно "сладкого" рецептурщика для кондитерского производства.

Наездник - профессиональный всадник, который участвует в гонках, дрессирует и ухаживает за лошадьми. Такая вакансия также появлялась в столице.

По данным Госслужбы занятости, подобные объявления появляются на портале крайне редко, ведь требуют узкопрофильных знаний и навыков.