Кем можно работать в Украине: топ-5 неординарных вакансий августа

Вторник 12 августа 2025 13:25
Кем можно работать в Украине: топ-5 неординарных вакансий августа Фото: Одна из необычных вакансий в августе - рецептурщик (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на начало августа на Едином портале вакансий Государственной службы занятости (ГСЗ) опубликовано почти 20 тысяч новых предложений работы. Среди них - несколько необычных и редких профессий, которые встречаются в Украине нечасто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЗ.

Какие необычные вакансии появились в августе

Стильмейкер - специалист, который помогает людям создать индивидуальный образ, включая подбором формы бровей и ресниц. Единственная такая вакансия появилась в Ивано-Франковском центре занятости.

Полиграфолог - специалист, который работает с детектором лжи, анализирует реакции и делает выводы по результатам тестирования. Запрос на такого работника был только в Киевской области.

Флотатор - работник, который с помощью химических реагентов разделяет смеси на отдельные элементы. Такие специалисты обычно нужны в металлургии или для очистки воды. Вакансию разместили в Днепропетровской области.

Рецептурщик - автор кулинарных рецептов, который следит за их выполнением и корректирует процесс. В Киеве искали именно "сладкого" рецептурщика для кондитерского производства.

Наездник - профессиональный всадник, который участвует в гонках, дрессирует и ухаживает за лошадьми. Такая вакансия также появлялась в столице.

По данным Госслужбы занятости, подобные объявления появляются на портале крайне редко, ведь требуют узкопрофильных знаний и навыков.

Ранее РБК-Украина писало, что в июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей Украины вырос: количество вакансий увеличилось на 13%, а откликов от кандидатов стало больше на 27% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос - на рабочие специальности, продавцов, логистов и военнослужащих (спрос на них вырос на 352%).

Также мы писали, что в Украине более 3 тысяч работодателей предлагают работу с жильем или компенсацией аренды, больше всего - в Киеве и на западе страны. С начала года трудоустроились более 250 человек в Днепропетровской области и почти 190 - в столице.

