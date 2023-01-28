За яким графіком вимикатимуть світло в Україні сьогодні: список регіонів

Київ та Київська область

Ліміти споживання електроенергії в Київській області, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ).

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Черкаси і область

За даними ПАТ "Черкасиобленерго", по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Суми та область

Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, у місті та області діє графік відключень у режимі - 4 години світло є, дві немає за трьома чергами.

1 черга: 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.

2 черга: 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.

3 черга: 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

Кропивницький та область

За даними речниці "Кіровоградобленерго" Олени Данильченко, у Кропивницькому діють графіки погодинних відключень електроенергії - дві години світло є, дві години немає.

Вінниця та область

По Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

Як розповіли у "Вінницяобленерго", Можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами.

Одеса та область

В Одеській області продовжують діяти екстрені відключення світла, графіки погодинних відключень не діють.

"Після ракетного обстрілу Одещини, що стався зранку 26 січня, на всій території області 28 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла", - йдеться на сайті ДТЕК.

Найскладніша ситуація з електропостачанням лишається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

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