По какому графику будут выключать свет в Украине сегодня: список регионов

В субботу, 28 января, в Украине ввели плановые и экстренные отключения света. Где и какой график будет действовать.
РБК-Украина рассказывает, что известно на сейчас.
Лимиты потребления электроэнергии в Киевской области, которые предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений (ГПО).
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в городе и области действует график отключений в режиме - 4 часа свет есть, два - нет за тремя очередями.
По данным спикера "Кировоградоблэнерго" Елены Данильченко, в Кропивницком действуют графики почасовых отключений электроэнергии - два часа свет есть, два часа нет.
По Винницкой области задействовано равномерное ограничение электроснабжения согласно графику почасового отключения.
Как рассказали в "Винницаоблэнерго", возможны отклонения во времени до 30 минут для проведения переключений между очередями.
В Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света, графики почасовых отключений не действуют.
"После произошедшего утром 26 января ракетных обстрелов Одесщины на всей территории области 28 января продолжат действовать экстренные (ГАО) отключение света", - говорится на сайте ДТЭК.
Самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.
Проверить информацию о текущих отключениях можно по ссылке.
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Напомним, 26 января Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. На всей территории была объявлена воздушная тревога. 47 ракет из 55 запущенных оккупантами удалось сбить силами украинской ПВО. Под ударом снова оказались объекты энергетики.
В частности, в Одесской области повреждения получили два объекта, в Киевской области также ракета попала по энергетическому объекту. После двух атак Украины - дронами ночью и ракетами - утром, энергетики постепенно возвращают плановые графики ограничений.
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